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مفاجأة غير سارة لـ مانشستر سيتي في عقد هالاند الجديد - أخبار كلمتك

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مفاجأة غير سارة لـ مانشستر سيتي في عقد هالاند الجديد - أخبار كلمتك

مفاجأة غير سارة لـ مانشستر سيتي في عقد هالاند الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:55 مساءً - كشفت صحيفة أس الإسبانية، أن العقد الجديد  للنرويجي إرلينج هالاند  مع  مانشستر سيتي لا يحمل شرطا جزائيا.

وقالت الصحيفة  أنه على الرغم من تأكيد مسؤولي مانشستر سيتي  أن عقد هالاند يحتوي على شرط جزائي إلا أن الأمر غير صحيح.

واكدت الصحيفة أن هناك بند يسمح لـ هالاند يالرحيل في منتصف عقده والذي سيكون ساريا حتى 2034.

 

راتب هالاند مع مانشستر سيتي 

 وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن راتب هالاند مع مانشستر سيتي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو الأعلى في تاريخ البريميرليج.

هالاند كان يتقاضى 350 ألفا أسبوعيا في العقد الأخير قبل أن يجدد تعاقده ويحصل على زيادة كبرى.

 

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند السابق في يونيو 2027.

 

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن توقيع هالاند عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

وسيبلغ هالاند في حالة استمراره حتى نهاية عقده وقتها 34 عامًا.

وكان موقع ذا أثلتيك قد كشف عن تجديد عقد هالاند مع مانشستر سيتي حتى 2034 قبل أن يعلن النادي الإنجليزي بشكل رسمي.

وأوضح التقرير أنه تم إزالة أي شروط جزائية تم وضعها في عقد هالاند.

وانضم  النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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