برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني يتأخر بهدف أمام يانج أفريكانز - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني يتأخر بهدف أمام يانج أفريكانز - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

روما يخطف تعادلا مثيرا من بولونيا 2/2 بالدوري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
روما يخطف تعادلا مثيرا من بولونيا 2/2 بالدوري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

روما يخطف تعادلا مثيرا من بولونيا 2/2 بالدوري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:25 مساءً - تعادل فريق روما مع نظيره بولونيا بهدفين لك فريق في اللقاء الذي جمع بينهم  مساء اليوم الأحد، على ملعب “ريناتو دال آرا” ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي

وافتتح التسجيل لفريق روما اللاعب  سالماكرز في الدقيقة 58، ثم في الدقيقة 61 نجح دالينجا من ادراك التعادل لبولونيا، وبعد مرور 4 دقائق تقدم بولونيا في المباراة عن طريق فيرجسون من ركلة جزاء، والدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع تمكن دوبياك من احراز التعادل لروما من ركلة جزاء. 

6ee91c1ef8.jpg
9950151c92.jpg
344ca4a2e7.jpg

تشكيل روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوملز، نديمبا ندياكا

خط الوسط: سايليمايكرز، كوني، باريديس، أنجيلينو، بيليجريني 

خط الهجوم: ديبالا، دوبفيك

تشكيل بولونيا ضد روما في الدوري الإيطالي

حارسة المرمى: سكوبوفسكي

خط الدفاع: بوش، بويكاما، لوكومي، ميراندا

خط الوسط: مورو، فريولر، أوديغارد

خط الهجوم: ندويو، كاسترو، كارلسون

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:06 - اليوم.. الحكم في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق