أنشيلوتي: الأداء وحده لا يكفي لحسم نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:15 مساءً - أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت أن نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة مباراة "لا يمكن توقع نتيجتها"، لكنه أبدى قناعته بأن الفريق سيؤدي بشكل "جيد، بل جيد جدًا".

أنشيلوتي يتحدث عن السوبر الاسباني

تحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في ملعب الملك عبد الله حيث يلعب السوبر الإسباني، وقال المدرب الإيطالي "نصل في وضعية جيدة وكلنا أمل ورغبة في الفوز، على الرغم من الصعوبات، نلعب بثقة دائمًا في مباريات النهائي".



وبخصوص المباراة، أوضح: "برشلونة هو المنافس التاريخي لريال مدريد، لا يمكن توقع النتيجة عندما تلعب ضده، حتى وإن تجهز المرء لها من وجهة نظر استراتيجية".

وأضاف أنشيلوتي: "نعرف جيدًا ما يجب علينا فعله لتقليل الخطر، لكن النتيجة عبارة عن مجموع أشياء كثيرة. ما يمكننا السيطرة عليه هو أداؤنا أثناء المباراة. أنا مقتنع بأننا سنقدم أداءً جيدًا، بل جيد جدًا، مع أن هذا لا يحسم النتائج بنسبة 100%".

ويرى مدرب ريال مدريد أن مباراة السوبر الإسباني بمثل هذه الخصائص تبرز فيها "الجودة"، و"اللعب الفردي، على اللعب الجماعي، وخصوصًا في الدفاع".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.