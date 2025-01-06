زمالك 2007 يفوز على المصرية للاتصالات برباعية في دوري الجمهوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:16 مساءً - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات

سجل أهداف الزمالك كل من، يوسف محمد السيد "هدفين"، ومحمد حمد، وعبد الله عبد الناصر بواقع "هدفًا" لكل منهما.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا على مدار شوطي المباراة، ونجحوا في صنع فرص عديدة، سُجل خلالها اربعة أهداف بجانب وجود فرص أخرى محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

الجهاز الفني لفريق الزمالك 2007

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: "محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولًا للمهمات"

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