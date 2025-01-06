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منافس الزمالك والمصري، موعد الجولة الخامسة لدور مجموعات الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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منافس الزمالك والمصري، موعد الجولة الخامسة لدور مجموعات الكونفدرالية - أخبار كلمتك

منافس الزمالك والمصري، موعد الجولة الخامسة لدور مجموعات الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:10 مساءً - الكونفدرالية، تقام الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل بمشاركة الزمالك والمصري عن الكرة المصرية.

 

مواعيد الجولة الخامسة لدور مجموعات الكونفدرالية 

الأحد 12 يناير 

ستيلينبوش الجنوب إفريقي ضد ستاد مالي - 3 مساءً  

لوندا سول الأنجولي ضد نهضة بركان المغربي - 3 مساءً  

أورابا يونايتد البوتسواني ضد اتحاد العاصمة الجزائري - 3 مساءً

أونزي برافوش الأنجولي ضد سيمبا التنزاني - 6 مساءً

جراف دي داكار السنغالي ضد أسيك ميموزا الإيفواري  - 6 مساءً

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري ضد الصفاقسي التونسي - 6 مساءً

بلاك بولز الموزمبيقي ضد الزمالك - 6 مساءً

إنيمبا النيجيري ضد المصري  - 6 مساءً

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2024-2025 بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلي الكرة المصرية في البطولة القارية.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما فريقي بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

 

وفرض التعادل السلبي علي مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ويستمر الفارس الأبيض على عرش صدارة المجموعة.

ويخوض الزمالك البطولة الحالية باعتباره بطلًا للنسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهدت الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية فوز فريق سيمبا التنزاني على الصفاقسي التونسي الذي ودع المنافسات من الجولة السابقة بهدف دون رد.

كما تعادل اتحاد العاصمة الجزائري مع أسيك ميموزا الإيفواري بهدف لكل فريق، وفاز إنيمبا على بلاك بولز برباعية مقابل هدف.


 

ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

1- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، برصيد 9 نقاط.

2- سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

3- أونزي برافوش الأنجولي برصيد 6 نقاط.

4- الصفاقسي التونسي بدون نقاط.

 

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المجموعة الثانية
1- نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقاط.

2- ستيلينبوش الجنوب إفريقي برصيد 6 نقاط.

3- ستاد مالي المالي برصيد 4 نقاط.

4- لوندا سول الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

 

المجموعة الثالثة
1- اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 8 نقاط.

2- أسيك ميموزا الإيفواري برصيد 5 نقاط.

3- جراف دي داكار السنغالي برصيد 5 نقاط.

4- أورابا يونايتد البوتسواني برصيد نقطتين.

 

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المجموعة الرابعة


1- الزمالك برصيد 8 نقاط.

2- المصري برصيد 5 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 4 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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