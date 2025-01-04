السكك الحديدية تعتمد تعديلات جداول التشغيل خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تعتمد تعديلات جداول التشغيل خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رسميا، أسامة نبيه مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب خلفا لميكالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رسميا، أسامة نبيه مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب خلفا لميكالي - أخبار كلمتك

رسميا، أسامة نبيه مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب خلفا لميكالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:30 مساءً - اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005 ويتضمن:
أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده، مدربًا عامًا، ومحمد عمر، النور مدربًا، وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، وحمادة أنور مديرًا إداريًا، وأحمد عصام، محللًا للأداء وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.

 

إنهاء عقد ميكالي 

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.


وأوضح اتحاد الكرة أنه عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:26 - البصل بـ 11.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق