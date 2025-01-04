رسميا، أسامة نبيه مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب خلفا لميكالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:30 مساءً - اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005 ويتضمن:

أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده، مدربًا عامًا، ومحمد عمر، النور مدربًا، وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، وحمادة أنور مديرًا إداريًا، وأحمد عصام، محللًا للأداء وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.

إنهاء عقد ميكالي

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.



وأوضح اتحاد الكرة أنه عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

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