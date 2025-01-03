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الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 07:40 مساءً - استقر سعرالذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025، بمنتصف تعاملات الصاغة، ليحافظ عيار 21 الآن على آخر زيادة سجلها أمس، والمقدرة بنحو 20 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ليتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق مكسب أسبوعي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب عالميا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.2% لتصل إلى 2661.19 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 13 ديسمبر الماضي، كما ارتفع سعر الذهب نحو 1.6% منذ بداية الأسبوع حتى الآن.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2675.40 دولار للأوقية، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر يسرًا بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة عند 29.58 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.4% لتصل إلى 926.95 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 913.18 دولار للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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