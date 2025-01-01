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الرياضة - 11:07 - 6 أسألة حول تسجيل الهاتف المحمول عبر «تطبيق تليفوني».. «الاتصالات» تجيب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:07 - 6 أسألة حول تسجيل الهاتف المحمول عبر «تطبيق تليفوني».. «الاتصالات» تجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - 6 أسألة حول تسجيل الهاتف المحمول عبر «تطبيق تليفوني».. «الاتصالات» تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:07 مساءً - أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا عن أبرز الأسئلة الشائعة حول تطبيق تليفوني وكيفية تسجيل الهاتف الجديد للقادمين من الخارج.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم الأربعاء، ماهية إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول، مشيرة إلى أنها مجموعة إجراءات قامت بها مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة وعن ماهي القنوات المتاحة لسداد الرسوم.

تطبيق تليفوني

هل تتم إجراءات تسجيل الهاتف بطريقة أخرى غير تطبيق تليفوني

وأشار التقرير إلى أن إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفوني «بشكل إلكتروني» أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، منوهًا إلى عدم سداد رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي: «www.telephony.org.eg».

كيف أعرف أن هاتفي عليه رسوم تسجيل ومتى يجب دفعها

وبالسؤال عن هل يجب إتمام السداد بمجرد الاستعلام وظهور أن الجهاز به رقم تعريفي غير مسجل، بين التقرير أنه سوف يتم ارسال رسالة نصية على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجود السداد، منوهًا بأن إتمام السداد لا يتم عبر التطبيق إلا عقب إرسال الرسالة على للجهاز.

هل نحتاج لتسجيل التليفون المحمول لو تم شراؤه من داخل مصر

وعن كيفية الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول، ذكر التقرير أنه إذا تم شراء أجهزة تليفون محمول من السوق المصري يمكن تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقررة عليه عن طريق تطبيق تليفوني، أما إذا كان قادمًا من الخارج وفي حوزته تليفون، فيمكن أيضًا تسجيل من خلال مأمورية الجمارك خلال التواجد في المطار عن القدوم من الخارج أو من خلال تطبيق تليفوني عقب مغادرة المطار.

تحميل تطبيق تليفوني

وبالسؤال عن كيف تحسب ضريبة الرسوم الجمركية، أوضح أن الرسوم تحسب وفقًا للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز عن طريق تطبيق تليفوني.

هل يجب تسجيل أكثر من تليفون

وحول ارتباط التسجيل بهوية الشخص أم مرتبط بجهاز المحمول، أوضح التقرير أن إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول وليس بهوية المستخدم، مشيرًا إلى أنه عند قيام المستخدم بشراء أكثر من تليفون يجب عليه تسجيل كل جهاز قام بشراءه، وفي حال تغير الخط على نفس التليفون لن تطالب تسجيل أي إجراءات إضافية، كما أن نقل حيازة التليفون من شخص لآخر لن يتطلب أي إجراءات إضافية أو رسوم جديدة.

هل يتم دفع رسوم إضافية على التليفون الذي يعمل بشريحتين

وبالسؤال عما إذا كان الجهاز يدعم أكثر من شريحة ويعمل بالفعل على شريحة واحدة فقط قبل تاريخ إطلاق المنظومة، فهل يتم دفع رسوم إضافية عن استخدام الشريحة الثانية بعد إطلاق المنظومة، بين التقرير أنه لن يتم طلب رسوم في حال تفعيل أي شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بالفعل قبل إطلاق المنظومة، منوهًا أنه في حال مواجهة أي مشكلة يمكن التواصل مع مركز الدعم عبر قنوات التواصل الموضحة على الموقع الإلكتروني.

ماذا لو اشتريت هاتفا محمولا ثم حدث له عطل هل يجب سداد الرسوم

وحول إمكانية استبدال الجهاز نتيجة عطل، هل يتم استبدال الجهاز وسداد رسوم عن طريق الجهاز الجديد، أوضح أنه في حال استبدال الجهاز عن طريق وكيل معتمد لن يكون هناك احتياج لتسجيل الجهاز او دفع رسوم جديدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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