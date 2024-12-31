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بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يضرب تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يضرب تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يضرب تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق إيبسويتش تاون على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف إبسويتش تاون الأول عن طريق تيام ديلاب في الدقيقة 12، وإيليا جيرو في الدقيقة 53.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام إيبسويتش تاون 

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تشكيل إيبسويتش تاون أمام تشيلسي

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

نقلت شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون عبر قناة BeIN Sports HD2.

ترتيب تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، في المقابل ارتفع رصيد إيبسويتش تاون لـ 15 نقطة، في المركز الـ18. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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