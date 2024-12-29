مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر - أخبار كلمتك

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر - أخبار كلمتك

عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تعادل إيجابي بين روما وميلان في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعادل إيجابي بين روما وميلان في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل إيجابي بين روما وميلان في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - تعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان ثم سجل روما التعادل عن طريق باولو ديبالا.

 

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا


سجل ثنائية يوفنتوس خيفرين تورام (الدقائق 20 و48)، فيما أحرز للفيولا مويس كين (38) وريكاردو سوتيل (87).

بهذا التعادل، رفع الفريقين رصيدهما إلى 32 نقطة، ليقع فيورنتينا خامسا واليوفي سادسا بفارق الأهداف، ليتعثر يوفنتوس في البروفة الأخيرة قبل السوبر الإيطالي.

فوز نابولي

واصل نابولي مطاردة أتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم الأحد أمام ضيفه فينيزيا 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 18 من "السيري آ".
بعد شوط أول سلبي، تمكن نابولي من فك شفرات شباك الضيوف بهدف من توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أتالانتا، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة بالترتيب قبل الأخير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:51 - رحيل شقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق