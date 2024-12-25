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جوارديولا يخطط لثورة تصحيح كبرى في مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

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جوارديولا يخطط لثورة تصحيح كبرى في مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

جوارديولا يخطط لثورة تصحيح كبرى في مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - يخطط الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، لثورة كبرى في الفريق المتعثر حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

نتائج مانشستر سيتي المخيبة

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته التاسعة خلال آخر 12 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 1/2، وتمثل تلك الهزائم وهو ما يعادل إجمالي عدد الخسارة في 106 مباريات سابقة.

وتفوق أستون فيلا على مانشستر سيتي ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما تراجع مان سيتي للمركز السادس مؤقتا، وربما يتراجع إلى المركز التاسع مع نهاية مباريات الجولة.

وأسفر تراجع أداء مانشستر سيتي عن إهدار 24 نقطة في الدوري قبل أن يصل حتى إلى منتصف الموسم، علما بأنه أهدر 23 نقطة طوال الموسم الماضي.

 

ثورة قادمة في مانشستر سيتي برعاية جوارديولا 

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جوارديولا يخطط لإعادة هيكلة كبيرة في مانشستر سيتي خلال العامين المقبلين.

وقالت إن المدرب الإسباني يعمل حاليًا على خطته التي ستشمل "إجراء تحول كبير في الفريق خلال العامين المتبقيين من عقده".

وأوضحت: "لا يرغب بيب في التواري خلف النتائج السيئة والرحيل، ويصر على البقاء والعودة بالفريق إلى الطريق الصحيح مرة أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مقربين من جوارديولا أن مدرب السيتي يركز على "إعداد نسخة جديدة بالكامل" من الفريق.

واختتمت: "يهدف جوارديولا من هذه الخطة البناء على نجاح النادي وضمان استمرار هيمنته محليًا وفي أوروبا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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