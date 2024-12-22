الرياضة - 11:34 - مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة مروحية بتركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - قُتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية في مدينة مغلة في جنوب غربي تركيا، وفق ما أعلن حاكم المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وقال إدريس أكبييك إن «المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها»، ما أدى إلى مقتل طيارَين وطبيب وموظف كانوا فيها.