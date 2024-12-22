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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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