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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو". 

ويغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال مدريد وإشبيلية بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات بالاضافة لغياب ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال بسبب الإصابة. 

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني كالتالي: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية 

وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني  عبر قناة beIN sports HD3.

ويحتل ريال مدريد  المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما يملك إشبيلية 22 نقطة في المركز 12.

وشهدت هذه الجولة هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 ليتراجع للوصافة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب الآن برصيد 41 نقطة، أما برشلونة يأتي في المركز الثاني بـ 38 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد


1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. برشلونة، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. مايوركا، 30 نقطة.

6. فياريال، 27 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. أوساسونا، 25 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

11. ريال بيتيس، 24 نقطة.

12. إشبيلية، 22 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 21 نقطة.

14. لاس بالماس، 19 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 11 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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