أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - استقبل قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له، في قصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى قصر الشعب بـدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة.

وقال هاكان فيدان، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه لا يستبعد نشوب صراع عسكري بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بالحرب مع تل أبيب.

وزير الخارجية التركي لا يستبعد نشوب صراع بين إسرائيل وإيران

وأضاف فيدان: "هناك احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل، والشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا".

وتابع: "نحن نجتمع مع أصدقائنا الإيرانيين، ونتلقى منهم هذه المعلومات بشكل مباشر".

وبخصوص مستجدات الملف السوري، أكد فيدان أهمية لقاء الوفد الأمريكي الرفيع المستوى مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، لافتا إلى استقبال الأخيرة أيضا وفودا من بعض الدول الأوروبية والمنظمات الدولية خلال الأيام الأخيرة.

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وأضاف فيدان أن "أنقرة لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مردفا: "هذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".

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