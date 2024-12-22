فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف - أخبار كلمتك

فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ 14 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ 14 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق - أخبار كلمتك

أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - استقبل قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له، في قصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

ووصل  وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى قصر الشعب بـدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة.

وقال هاكان فيدان، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه لا يستبعد نشوب صراع عسكري بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بالحرب مع تل أبيب.

وزير الخارجية التركي لا يستبعد نشوب صراع بين إسرائيل وإيران

وأضاف فيدان: "هناك احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل، والشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا".

وتابع: "نحن نجتمع مع أصدقائنا الإيرانيين، ونتلقى منهم هذه المعلومات بشكل مباشر".

وبخصوص مستجدات الملف السوري، أكد فيدان أهمية لقاء الوفد الأمريكي الرفيع المستوى مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، لافتا إلى استقبال الأخيرة أيضا وفودا من بعض الدول الأوروبية والمنظمات الدولية خلال الأيام الأخيرة.

تركيا تكشف سبب إدراج هيئة تحرير الشام  في قوائم الإرهاب

وأضاف فيدان أن "أنقرة لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مردفا: "هذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الحوثيين: الهجمات ضدنا لن توقف دعمنا لغزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق