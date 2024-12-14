الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الانجليزي، ابسويتش تاون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الانجليزي، ابسويتش تاون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الانجليزي، ابسويتش تاون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون أمام ضيفه ابسويتش تاون، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مولينكس ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 

سجل هدف ابسويتش تاون اللاعب مات وهيرتي قبل نهاية الشوط الأول 

ويشارك اللاعب المصري سام مرسي ضمن التشكيلة الأساسية لفريق ابسويتش تاون 

سام مرسي لاعب ابسويتش تاون

وعلى الرغم من تساؤل الجماهير ومحللي كرة القدم “أين سام مرسي من منتخب مصر” وهناك أصوات تعلو بانضمام اللاعب ومنحه فرصة ثانية مع الفراعنة، إلا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، يرفض تمامًا فكرة عودة سام لصفوف الفراعنة.

اللاعب سام مرسي 
اللاعب سام مرسي 

وأكد حسام حسن في أكثر من تصريح  بأنه لا يفكر في سام مرسي على الإطلاق واللاعب خارج حساباته وذلك بسبب عدم إتقان اللغة العربية وهو ما يجعله غير متجانس مع اللاعبين.

 

سام مرسي

كما اعترف حسام حسن بأنه من الصعب انضمام سام مرسي بسبب عامل السن خاصة أنه يفضل الاعتماد على لاعبين أصغر سنًّا.

ولم ينضم سام مرسي إلى منتخب مصر، منذ آخر ظهور عام 2018 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

سام مرسي 
سام مرسي 

ووصلت مدة غياب سام مرسي عن الانضمام إلى منتخب مصر، إلى 5 سنوات و9 أشهر؛ حيث أن آخر ظهور كان يوم 16/11/2018، وكان على مقاعد البدلاء في مباراة تونس ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وقتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أيمن يونس يفتح النار على جوميز: كان عاطلا قبل القدوم إلى الزمالك وقدر يخدعنا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق