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بأقدام مغربية، بلد الوليد يتغلب على فالنسيا في لقاء القاع بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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بأقدام مغربية، بلد الوليد يتغلب على فالنسيا في لقاء القاع بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

بأقدام مغربية، بلد الوليد يتغلب على فالنسيا في لقاء القاع بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - فاز  فريق بلد الوليد علي نظيره فالنسيا بهدف دون رد في  المباراة التي جمعت بينهما  ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني “ الليجا”. 

وسجل هدف التقدم لصالح بلد الوليد اللاعب  المغربي انور التهامي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء. 

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تشكيل فالنسيا أمام بلد الوليد 

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تشكيل بلد الوليد أمام فالنسيا 

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ترتيب  فالنسيا وبلد الوليد بالدوري الإسباني 

ويحتل فريق فالنسيا المركز العشرين والاخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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