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مصطفى أبو زهرة: الكرة المصرية لها تاريخ عريق وهدفنا الصدارة دائمًا - أخبار كلمتك

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مصطفى أبو زهرة: الكرة المصرية لها تاريخ عريق وهدفنا الصدارة دائمًا - أخبار كلمتك

مصطفى أبو زهرة: الكرة المصرية لها تاريخ عريق وهدفنا الصدارة دائمًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - اتحاد الكرة، أكد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، أن الدولة المصرية كبيرة، ولها تاريخ عريق في مجال الرياضة وكرة القدم، وتستحق واقعًا ومستقبلًا أفضل يتناسب مع الإمكانيات والتاريخ، مشددًا على أنه ضمن قائمة المجلس الجديد سيبذل أقصى ما بجهده في سبيل الارتقاء بالمنظومة الرياضة وريادة كرة القدم المصرية على الساحة الإقليمية والأفريقية، فمصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق وتستحق واقع ومستقبل افضل دائمًا.

عمومية اتحاد الكرة، كلمتك
عمومية اتحاد الكرة، كلمتك

تحقيق طموحات الجماهير المصرية

وقال في تصريحات صحفية خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، إن المسئولية كبيرة، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها كرة القدم عالميًا وإقليميًا، وكذلك في ظل طموحات الجماهير المصرية التي تطمح للأفضل دائمًا، مضيفًا:" الكرة المصرية ستظل دائمًا في الصدارة".

وتوجه بالشكر لمجالس إدارات الاتحاد المصري السابقة، والشركة المتحدة وكل رعاة الكرة المصرية، وكل نجوم وأساطير وأعضاء أسرة المجتمع الكروي المصري، مشددًا على أن الاتحاد الجديد متوافق مع الجميع ومتعاون في سبيل النهوض بالكرة المصرية.

طفرة في ملف الإستثمار الرياضي

وشدد على أهمية ملف الاستثمار الرياضي في كرة القدم المصرية، وتسويق حقوق البث التليفزيوني للمسابقات المحلية، وتنظيم بطولات ودية للمنتخبات الوطنية لكسب الإيرادات، واستغلال الأصول العقارية التابعة للاتحاد، مشدًا بالدور الذي تبذله الوزارة والشركة المتحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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