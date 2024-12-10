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خيتافي يحقق فوزا مهما على حساب إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

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خيتافي يحقق فوزا مهما على حساب إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

خيتافي يحقق فوزا مهما على حساب إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:35 صباحاً - فاز فريق خيتافي على نظيره إسبانيول بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف خيتافي والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب ألفارو مونيوز في الدقيقة 11.

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تشكيل إسبانيول أمام خيتافي 

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ترتيب خيتافي وإسبانيول في الدوري الإسباني 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد خيتافي للنقطة رقم 16 ليحتل المركز الـ15 بترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي إسبانيول بالمركز الـ18 برصيد 13 نقطة. 

وفي نفس الجولة قاد  الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد للفوز بشق الأنفس على إشبيلية بنتيجة 4 / 3 في الجولة 16 بالدوري الإسباني.

 

فوز مثير لأتلتيكو مدريد 

تقدم أتلتيكو بهدف مبكر سجله لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 10 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الفريق المدريدي.

لكن الفريق الأندلسي قلب الطاولة وسجل هدفين لدودي لوكيباكيو وإسحاق روميرو بيرنال في الدقيقتين 12 و32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني سجل خوانلو سانشيز الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 57 لتزداد المهمة صعوبة على أصحاب الأرض.

 

جريزمان قلص الفارق بهدف ثان في الدقيقة 62 قبل أن يدرك أتلتيكو مدريد التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 94، خطف أتلتيكو مدريد نقاط الفوز بهدف ثان لجريزمان الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث أمامه ريال مدريد حامل اللقب برصيد 36 نقطة بينما يعتلي برشلونة الصدارة برصيد 38 نقطة لتشتعل المنافسة بين الثلاثة الكبار.

أما إشبيلية فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولة الماضية، وتلقى خسارته السابعة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 13.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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