خلال مواجهة فرانفكورت وهايدنهايم، مرموش يسعى لمعادلة إنجاز زيدان في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - يخوض عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مواجهة هامة مع فريقه مساء اليوم الأحد، أمام نظيره هايدنهايم ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني.

ويمتلك عمر مرموش 11 هدفًا و7 أسيست في 11 مباراة خاضها في بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الحالي 2024-2025، كما ساهم في 5 أهداف بواقع هدفين وصناعة 3 آخرين، في آخر 3 مباريات أمام بوخوم وشتوتجارت وفيردر بريمين.

ويتطلع مرموش لزيارة شباك فريق هايدنهايم، من أجل معادلة معدله التهديفي الشخصي الذي سجله خلال الموسم الماضي من المسابقة، حيث سيعادل أفضل معدل تهديفي له في موسم واحد من الدوري الألماني (12 هدفًا) والذي حققه خلال الموسم الماضي، ولكن الفارق أنه سيكون في أقل من نصف الموسم الحالي وأمامه فرصة كبيرة لزيادة رصيده، بينما حقق الموسم الماضي في 29 مباراة.

كما يحلم مرموش بمعادلة الرقم التهديفي الذي سجله محمد زيدان في موسم 2006-2007 مع فريق ماينز الألماني بتسجيله 13 هدفًا، وهو أفضل معدل تهديفي للاعب مصري في موسم واحد بالدوري الألماني.

كما يسعى عمر مرموش لمواصلة مطاردة النجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، الذي تعرض للإصابة في مباراة بوروسيا دورتموند، أمس السبت، حيث يتصدر هاري كين جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني "بوندسليجا" برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلفه النجم المصري مرموش برصيد 11 هدفًا.

ويلتقي آينتراخت فرانكفورت بقيادة النجم المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد مع نظيره هايدينهايم بملعب "فويت آرينا" بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم في الدوري الألماني

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: آرثر ثيات، روبين كوخ، لويس سيلفا ميلو، نامدي كولينز.

خط الوسط: ماريو جوتز، هوجو لارسون، إلياس السخيري، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو ايكيتيكي.

موعد مباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم عبر قناة beIN sports HD 4.

ويحتل فرانكفورت حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يملك 30 نقطة، ويتواجد هايدينهايم في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الألماني وفي رصيده عشر نقاط.

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