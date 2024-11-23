طلائع الجيش المنتعش يواجه سموحة الجريح بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - الدوري المصري، يلتقي فريق طلائع الجيش نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة طلائع الجيش وسموحة

يدخل فريق الطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة وخسر من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري.

ويسعي سموحة الي تعويض الخسارة بالجولة الماضية أمام الزمالك.

ترتيب طلائع الجيش وسموحة

يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 3 نقاط بينما يحتل سموحة فى المركز السابعة بتفس الرصيد برصيد 3 نقاط.



يفتقد فريق طلائع الجيش خدمات إسلام محارب بسبب الايقاف حيث قررت لجنة المسابقات إيقافه مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى.

وتعرض اللاعب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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