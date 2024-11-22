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الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت، مؤكدًا أن الزيادة ستكون 15%.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لقناة «النهار»، مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024، أن كارت الاتصالات بسعر 100 جنيه يعطي رصيد بقيمة ٤٥ جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار الإنترنت ستزيد 15%.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد ارتفاعات حدثت في تكاليف الخدمات، فضلًا عن أن الجهاز القومي للاتصالات ينسق مع الشركات هذه الزيادات.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن موضوع وقف أي هاتف من الخارج مع المواطنين أمر صحيح، وسيكون مطلوب دفع 5% رسم دخول للهاتف، مؤكدًا أن هذا القرار سارِ على من يشتري أو يأتي بهاتف بعد القرار.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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