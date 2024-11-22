الدوري المصري، رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

يحل فريق البنك الأهلي ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز؛ بيراميدز للمنافسة علي الصدارة، والبنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول وتحسين وضعه بجدول الدوري.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من تعادل وانتصار بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة.

طارق مصطفى يعود لقيادة البنك الأهلي

ويعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لقيادة الفريق من أرض الملعب، بعدما قاده من المدرجات في مباراة فاركو الأخيرة وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة، عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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