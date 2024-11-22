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أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - تحدث ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، عن قرعة دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية.


وأوقعت القرعة، المنتخب الفرنسي الفائز باللقب عام 2021، ضد كرواتيا، ويتأهل الفائز منهما للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من إسبانيا ضد هولندا.

تعليق ديشامب


وقال ديشامب عقب القرعة "فرنسا وكرواتيا يعرفان بعضهما بشكل جيد، لقد تقابلنا مؤخرا مرات عديدة".


وأضاف: "منتخب كرواتيا من أفضل الفرق في أوروبا، ويظهر بمستوى قوي في المراحل النهائية للبطولات".

وتابع مدرب الديوك: "كنا في نفس المجموعة مع كرواتيا خلال النسخة الماضية، وعندما تكون بين أفضل 8 منتخبات أوروبية، فأنت تكون وسط منافسين كبار من العيار الثقيل".

من جانبه، قال جاي ستيفان المدرب المساعد لديشامب "هدفنا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ومبدئيا التأهل إلى قبل النهائي في يونيو".

وستقام منافسات دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، بين يومي 17 و25 مارس 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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