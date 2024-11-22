راضي الجعايدي يتحدث على مشوار معلول مع الأهلي وسبب عدم تألقه مع منتخب تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - تحدث راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، عن مسيرة مواطنه علي معلول مع النادي الأهلي حتى الآن.

وقال راضي الجعايدي خلال تصريحات تليفزيونية: "جماهير الأهلي تقدر وتحب علي معلول كثيرًا بعد مسيرته التاريخية مع الأحمر، ومن وجهة نظري عدم مشاركته مع المنتخب التونسي بسبب مشاكل في خيارات اللاعبين الأساسيين".

وأضاف نجم منتخب تونس السابق: "علي معلول لاعب هجومي ولديه إمكانيات مميزة والمنتخب التونسي يعتمد على تشكيل دفاعي وهو سبب عدم مشاركته بشكل أساسي وتألقه مع تونس".

واختتم حديثه قائلًا: "دائمًا الكرة التونسية تفرز مواهب عديدة على مستوى الأندية لكن نفتقد هذا في الوقت الحالي، دائمًا نجاح المنتخب التونسي كان يأتي من توهج اللاعبين في الأندية المحلية وهذا ما نفتقده حاليا أيضًا".

أزمة علي معلول في الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن علي معلول الظهير الأيسر للفريق سيعود لاستكمال المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بوتر أكيلس على هامش مران الفريق الجماعي اليوم بعد انتهاء أزمته مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

وأضاف المصدر: معلول منذ أزمة تصريحات محمد رمضان يتدرب في مواعيد مخالفة لمواعيد التدريبات اليومية للفريق، ولكن بعد عودة الفريق للتدريبات غدًا سيتواجد معلول من جديد رفقة زملائه لاستكمال البرنامج التأهيلي حيث يحتاج التونسي الدولي إلى أيام قليلة من أجل العودة للظهور بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال: محمد رمضان أنهى الأزمة مع اللاعب التونسي تمامًا وشرح له وجهة نظره في التصريحات التي أطلقها عبر قناة النادي ومعلول تفهم وجهة نظر المدير الرياضي وانتهت الأزمة.

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