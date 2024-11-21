الرياضة - 03:14 - لحظة بلحظة.. ما هو سعر الذهب الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - تراجع سعر الذهب الآن في مصر بـ سوق الصاغة، حيث انخفض 5 جنيهات في سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك مقارنة بـ سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، التي كانت مستقرة بشكل كبير.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 4268.5 جنيها للبيع، و4240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 3201.5 جنيها للبيع، و3180 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2490 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2134.25 جنيها للبيع، و2120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 1600.75 جنيها للبيع، و1590 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر الذهب عالمياً اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2665.4 دولار للبيع، و 2665.13 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.