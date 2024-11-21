الرياضة - 12:05 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، والرياح جنوبية غربية. فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الادارية 26 15

6 اكتوبر 25 14

بنها 25 17

دمنهور 23 16

وادى النطرون 27 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 16

دمياط 25 16

بورسعيد 25 16

الاسماعيلية 27 15

السويس 27 15

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 14

نخل 25 08

سانت كاترين 19 07

الطور 26 19

طابا 25 16

شرم الشيخ 27 19

الاسكندرية 27 15

العلمين 26 14

مطروح 27 15

السلوم 26 14

سيوة 26 13

رأس غارب 27 17

الغردقة 28 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 19

حلايب 25 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 25 21

الفيوم 26 14

بني سويف 26 13

المنيا 27 12

أسيوط 26 12

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 27 15

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر حتى الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 20

المدينة 32 19

الرياض 32 17

المنامة 29 23

أبوظبى 30 22

الدوحة 31 23

الكويت 28 19

دمشق 20 08

بيروت 23 16

عمان 19 10

القدس 19 10

غزة 23 15

بغداد 25 12

مسقط 30 24

صنعاء 25 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 24 18

تونس 22 14

الجزائر 21 17

الرباط 21 12

نواكشوط 37 18