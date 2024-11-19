تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

افتعال أزمة جديدة ومفاجئة من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

افتعال أزمة جديدة ومفاجئة من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أخبار الزمالك، جلسة لتجديد عقد زيزو ورحيل الجزيري وصفقة لاعب ليفربول السابق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار الزمالك، جلسة لتجديد عقد زيزو ورحيل الجزيري وصفقة لاعب ليفربول السابق - أخبار كلمتك

أخبار الزمالك، جلسة لتجديد عقد زيزو ورحيل الجزيري وصفقة لاعب ليفربول السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:25 مساءً - نشرت بوابة كلمتك العديد من أخبار الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية والتي نستعرضها خلال السطور التالية.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة النادي المنتظرة مع أوفي إيجاريا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال المصدر: اتحاد الكرة أخطرنا برفضه قيد اللاعب في الوقت الحالي وسيتم قيده في يناير المقبل وبالتالي تم تأجيل صفقة أوفي إيجاريا للميركاتو الشتوى.

رحيل سيف الجزيري 

كشف مسئولو نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن طلب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق

وقال مسئولو الزمالك: النادي في طريقة لتجديد عقد سيف الدين الجزيري موسمين وبالتالي ما يتردد عن طلب جوميز رحيله غير صحيح واللاعب مستمر مع الزمالك

موقف زيزو 

كشف والد أحمد مصطفي زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن طلب نجله 100 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك

وقال المصدر: لم نطلب 100 مليون جنيه في الموسم كما تردد كما أن النادي لم يعرض 65  مليون في الموسم لزيزو وكل الأرقام التي تتردد غير صحيحة خاصة وانه لم يتم الاتفاق علي اي ارقام وسيكون هناك جلسة للتفاوض علي الراتب. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

a6362eef5c.jpg
12f990c634.jpg
ea15fad878.jpg
1f532fd6e7.jpg
239a049daa.jpg

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق