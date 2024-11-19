الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن بشكل مفاجئ داخل أسواق ومحلات الصاغة، ليرتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بقيمة 70 جنيها، مقارنًة بـ آخر تحديث له.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24

- ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن عند 4217.25 للبيع، 4194.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر حالة من الارتفاع، عند مستوى 3865.75 للبيع، 3844.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في وجه بحري بقيمة 70 جنيها، مسجلًا نحو 3690 للبيع، 3670 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3162.75 للبيع، 3145.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2460 للبيع، 2446.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- ارتفع سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن نحو 2108.5 للبيع، 2097.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1581.5 للبيع، 1572.75 للشراء.

سعر جنيه الذهب

- سجل سعر جنيه الذهب في مصر الآن داخل محلات الصاغة نحو 29520 للبيع، 29360 للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب في مصر الآن إلى 2635.23 دولار للبيع، و2634.96 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3865.75 جنيها 3844.75 جنيه عيار 21 3690 جنيها 3670 جنيها عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2460 جنيه 12446.75 جنيه عيار 12 2108.5 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1581.5 جنيه 1572.75 جنيه