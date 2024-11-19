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الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن بشكل مفاجئ داخل أسواق ومحلات الصاغة، ليرتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بقيمة 70 جنيها، مقارنًة بـ آخر تحديث له.

سعر الذهب الآن

وتقدم بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب في مصر على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24

- ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن عند 4217.25 للبيع، 4194.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر حالة من الارتفاع، عند مستوى 3865.75 للبيع، 3844.75 للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في وجه بحري بقيمة 70 جنيها، مسجلًا نحو 3690 للبيع، 3670 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3162.75 للبيع، 3145.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- بلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2460 للبيع، 2446.75 للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

- ارتفع سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن نحو 2108.5 للبيع، 2097.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1581.5 للبيع، 1572.75 للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر جنيه الذهب

- سجل سعر جنيه الذهب في مصر الآن داخل محلات الصاغة نحو 29520 للبيع، 29360 للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب في مصر الآن إلى 2635.23 دولار للبيع، و2634.96 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه
عيار 22 3865.75 جنيها 3844.75 جنيه
عيار 21 3690 جنيها 3670 جنيها
عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه
عيار 14 2460 جنيه 12446.75 جنيه
عيار 12 2108.5 جنيه 2097.25 جنيه
عيار 9 1581.5 جنيه 1572.75 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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