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المدرب البرازيلي لحراس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم يبكي وقت عزف نشيد مصر الوطني - أخبار كلمتك

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المدرب البرازيلي لحراس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم يبكي وقت عزف نشيد مصر الوطني - أخبار كلمتك

المدرب البرازيلي لحراس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم يبكي وقت عزف نشيد مصر الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - قرر الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، تكريم البرازيلي موسيس مدرب حراس مرمى منتخب مصر، المشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، تقديرًا لمشاعره النبيلة، وانهمار دموعه وقت عزف السلام الجمهوري، قبل لقائنا مساء أمس مع المغرب. 

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التقاط صورة للمدرب البرازيلي 

وكانت الصور التي تم التقاطها للبرازيلي "موسيس" مدرب حراس مرمى منتخب مصر، قبل انطلاق مباراتنا مع المغرب في افتتاحية تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، أثناء عزف السلام الجمهوري أظهرت انهمار عينيه بالدموع، تأثرًا بكلماته "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي" حتى نهايته.

مدرب حراس المرمي موسيس،كلمتك
مدرب حراس المرمي موسيس، كلمتك

إقامة البطولة في الإسماعيلية 

تجدر الإشارة إلى أن تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تحتضنها الإسماعيلية خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، انتهت جولتها الأولى بفوز تونس والمغرب علي ليبيا ومصر كلا بهدفين لهدف وارتفع رصيدهما ثلاث نقاط مقابل لا شئ لمنافسيهما بينما جنبت قرعة البطولة الجزائر من تلك المواجهات.

مدرب حراس المرمي موسيس،كلمتك
مدرب حراس المرمي موسيس،كلمتك

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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