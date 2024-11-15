الرياضة - 12:37 - الجمعة البيضاء.. تعرف على عروض البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - الجمعة البيضاء.. تبدأ العديد من البنوك في فترة الجمعة البيضاء، في طرح عروض وتخفيضات متنوعة لجذب العملاء وتشجيعهم على الاستفادة من خدماتها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها العروض والخصومات التي تقدمها البنوك العاملة في مصر بمناسبة الجمعة البيضاء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

عروض البنوك في الجمعة البيضاء

1- عروض على البطاقات الائتمانية ومنها:

- استرداد نقدي (كاش باك): تقدم بعض البنوك عروض استرداد نقدي عند استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء من متاجر معينة خلال فترة الجمعة البيضاء. وتختلف نسبة الاسترداد حسب البنك، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 10% أو أكثر.

- تقسيط بدون فوائد: توفر العديد من البنوك ميزة التقسيط على مشتريات الجمعة البيضاء عبر البطاقات الائتمانية دون فوائد، لفترات تتراوح بين 6 و12 شهرًا، ما يسمح بتوزيع تكلفة الشراء على عدة أشهر بدون زيادة.

- نقاط مكافآت مضاعفة: تقدم بعض البنوك نقاط مكافآت مضاعفة عند الشراء من متاجر محددة خلال فترة العروض، ما يزيد من قيمة النقاط التي يمكن استبدالها لاحقًا بمنتجات أو خدمات.

2- قروض شخصية بمعدلات فائدة منخفضة:

تقدم بعض البنوك قروضًا شخصية بمعدلات فائدة مخفضة ودون رسوم إدارية أو مع رسوم رمزية، مما يُسهل على العملاء الحصول على التمويل اللازم للشراء خلال موسم التخفيضات.

تحتوي هذه العروض أيضًا، برامج تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل إلى 3 أشهر، التي تساعد في تخفيف الأعباء المالية عن العملاء بعد الشراء.

3- خصومات خاصة على الشراء من المتاجر الشريكة:

تعقد البنوك شراكات مع عدد من المتاجر الكبرى لتقديم خصومات حصرية لحاملي بطاقاتها، سواء عند الشراء من المتجر مباشرة أو عبر الإنترنت.

تشمل هذه الخصومات عادةً الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأزياء، والمجوهرات، وتختلف نسبة الخصم حسب الاتفاق مع كل متجر.

4- حملات ترويجية لفتح الحسابات في فترة الجمعة البيضاء:

تشجع بعض البنوك على فتح حسابات جديدة من خلال تقديم هدايا نقدية أو نقاط مكافآت أو حتى باقات مصرفية مجانية لفترة محدودة للعملاء الجدد.

تشمل هذه العروض أيضًا، تخفيضات على الرسوم السنوية لبعض الخدمات المصرفية أو على رسوم فتح الحسابات، مما يجعلها فرصة جذابة للذين يرغبون في الانضمام للبنك.

5- مزايا إضافية لحاملي البطاقات البلاتينية والذهبية:

توفر البنوك عروضًا خاصة لحاملي البطاقات البلاتينية والذهبية، مثل خصومات أكبر، ودخول مجاني إلى بعض المطاعم أو صالات السفر، بالإضافة إلى خصومات على الفنادق والسيارات.

نصائح للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء من البنوك

- التحقق من شروط العرض: يجب قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالعروض بدقة، إذ قد تفرض بعض البنوك حدودًا معينة للمبلغ المسترد أو تحدد المتاجر المشاركة.

- مقارنة العروض بين البنوك: من المهم مقارنة عروض البنوك المختلفة للحصول على أفضل قيمة، خاصة فيما يتعلق بنسبة الاسترداد النقدي أو شروط التقسيط.

- استخدام البطاقات في المتاجر الشريكة: يُفضل الشراء من المتاجر التي تتعاون مع البنك، للحصول على خصومات إضافية أو نقاط مكافآت.