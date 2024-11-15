ريال مدريد يستهدف لاعب نوتنجهام في الميركاتو الشتوي (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:28 مساءً - يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع موريللو قلب دفاع نادي نوتنجهام فورست، خلال شهر يناير القادم.

وقالت ديلي ميل البريطانية إن اللاعب البرازيلي بمثابة اكتشاف منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من كورينثيانز مقابل 11 مليون جنيه إسترليني فقط قبل عامين تقريبا، وتطور ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني ريال مدريد من نقص في خط الدفاع بعد تعرض إيدير ميليتاو لإصابة خطيرة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وداني كارفاخال الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

عرض ريال مدريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي مقابل دفع 40 مليون جنيه إسترليني.

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