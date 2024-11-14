تطورات موقف علي معلول مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - شهد موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، تطورا كبيرا داخل النادي الأهلي، حيث يدرس مسئولو الكرة بالنادي الإبقاء على “علي معلول” لنهاية الموسم وعدم التفريط به في انتقالات يناير المقبلة، حسب الاتفاق الذي تم بين لجنة التخطيط للكرة والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

مطالبة الجماهير بالإبقاء على “علي معلول”

وجاء قرار الادارة بتغيير موقفها من اللاعب بعد ظهوره بشكل مميز في التدريبات التي يخوضها والنزول بوزنه بشكل لافت للنظر، وتأكيد اللاعب لمحمد رمضان المدير الرياضي للنادي برغبته في الاستمرار مع الفريق وعدم الحكم عليه إلا بعد مشاهدة مستواه مع الفريق بعد عودته من الإصابة، وكذلك بعد مطالبة الجماهير بالإبقاء على علي معلول الذي يعد أحد أفضل المحترفين في تاريخ النادي، وحقق مع النادي العديد من البطولات منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

ويسعى الأهلي للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في صفوفه لإخلاء مكان للتعاقد مع ثنائي أجنبي في الانتقالات المقبلة تنفيذا لرغبات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يرغب في التعاقد مع جناح ومهاجم أجنبيين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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