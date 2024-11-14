موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - تصفيات كأس إفريقيا 2025، يستضيف منتخب غينيا الاستوائية، نظيره المنتخب الجزائري اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة وضمنوا الوصول بالفعل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب.

موعد مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الخميس على ملعب مالابو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا الاستوائية والجزائر



تنقل مباراة غينيا الاستوائية والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

وضمت بعثة المنتخب الجزائري التي سافرت على متن طائرة خاصة، 24 لاعبا يتقدمهم القائد رياض محرز، نجم نادي أهلي جدة السعودي، والوافد الجديد أمين شياخة، مهاجم نادي كوبنهاجن الدنماركي.

في المقابل غيبت الإصابة المهاجمين محمد بشير بلومي، وإبراهيم مازة، ثنائي هال سيتي الإنجليزي وهيرتا برلين الألماني، على الترتيب.

وخاض المنتخب الجزائري مرانا وحيدا على ملعب مالابو أمس الأربعاء، في نفس توقيت المباراة، علما أنه سيعود إلى الجزائر مباشرة بعد نهاية المواجهة، استعدادا لملاقاة ضيفه ليبيريا الأحد المقبل على ملعب " حسين آيت أحمد" بمدينة تيزي وزو شمالي العاصمة الجزائرية.

وتتصدر الجزائر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) متقدمة بـ5 نقاط على غينيا الاستوائية الوصيفة، و10 نقاط على توجو صاحبة المركز الثالث. فيما تتذيل ليبيريا المجموعة بنقطة واحدة.

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