الرياضة - 10:19 - بعد اختياره لشغل منصب وزير العدل.. من هو النائب الجمهوري مات جيتز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - مات جيتز.. أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب «دونالد ترامب» عن ترشيح النائب الجمهوري «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وفي هذا السياق، أعلن «ترامب» ترشيح «تولسى جابارد» لمنصب مديرة للاستخبارات الوطنية، وصرح أيضا «الرئيس المنتخب» ترشيح السناتور «ماركو روبيو» لمنصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويواصل الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» حملته لاختيار مرؤوسيه ومعاونيه ووزرائه في ولايته الثانية التي يبدو أن النفس المحافظ والمتشدد سيكون عنصرًا واضحا فيها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

من هو مات جيتز النائب العام الجديد في إدارة ترامب؟

يتسم مات جيتز بالصراحة الشديدة.

من الشخصيات اليمينية المتطرفة في الحزب ومن أشد الموالين لترامب.

وله تاريخ في التحقيق أثناء توليه منصبه.

تعيينه بمثابة صدمة للعديد من المراقبين.

ترامب يشيد بجهود مات جيتز

صرح «ترامب» إن مات جيتز سيقوم بحماية حدودنا.

تفكيك شبكات الجريمة المنظمة.

إعادة بناء الثقة التي تضررت في وزارة العدل بين الأميركيين.

ساهم بشكل كبير في دحض مزاعم التدخل الروسي.

كشف عن فساد حكومي عميق.

وصفه بأنه حامٍ للدستور وسيادة القانون.

تهمة «مات جيتز» «سوء السلوك الجنسي»

لا يزال «مات جيتز» قيد التحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بتهمة «سوء السلوك الجنسي»، حيث قالت اللجنة الحزبية في بيان نادر في يونيو، إن بعض الادعاءات ضد «مات جيتز» تستحق المراجعة المستمرة، وفقا لشبكة CNN.

وأعلنت «لجنة الأخلاقيات» إن التحقيق يشمل أن مات جيتز ربما انخرط في سوء سلوك جنسي وتعاطي مخدرات غير مشروعة، وتلقى هدايا غير لائقة، ومنح امتيازات خاصة وامتيازات لأفراد كانت تربطه بهم علاقة شخصية، وسعى إلى عرقلة تحقيقات الحكومة في سلوكه.

ولكن نفى مات جيتز مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك ممارسة الجنس مع قاصر أو دفع أموال مقابل.