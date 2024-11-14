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الرياضة - 10:19 - رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:19 - رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، ويعقبه موتمر صحفي لرئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مؤخرا الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو العمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، فضلا عن المساهمة في اتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة على مستوى العالم، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، مشيراً إلى توافر كوادر متميزة في هذا القطاع، وأن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، ولهذا تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعمل في هذا الملف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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