موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - يحل منتخب تونس ضيفًا على نظيره مدغشقر، اليوم الخميس على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا



وتنطلق مباراة تونس أمام مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.



القناة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر



وتذاع أحداث المباراة بين تونس ونظيرتها مدغشقر عبر قناة بي ان سبورتس 2.



وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

ترتيب مجموعة تونس



ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات جزر القمر وجامبيا ومدغشقر برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جزر القمر الثاني، ونقطتين عن جامبيا الثالثة.

بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مباراتين أيضًا دون تحقيق أي انتصارات.

وأعلن قيس اليعقوبي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة اللاعبين للمواجهتين ضد كل من مدغشقر وجامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب تونس يوم 14 نوفمبر الجاري بملعب مدينة Loftus Versfeld بمدينة بريتوريا ضد مدغشقر و18 نوفمبر بملعب حمادي العقربي برادس ضد جامبيا.

وشهدت قائمة نسور قرطاج ضم لاعب الزمالك حمزة المثلوثي بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري.



وضمت قائمة تونس كلا من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش (الترجي)- أيمن دحمان (الصفاقسي)- معز بن شريفية (الأولمبي الباجي).

خط الدفاع: ياسين مرياح (الترجي)و منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) ونادر الغندري (أخمات غروزني الروسي) وعلاء غرام (شاختار دونتسك الأوكراني) وحمزة المثلوثي (الزمالك) ووجدي كشريدة (الغرافة القطري)، وعلي العابدي (نيس الفرنسي) وأمين الشارني (ستاد لافال).



خط الوسط: عيسى العيدوني (الوكرة القطري) وإلياس السخيري (فرانكفورت الألماني) وحنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) ومحمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروشي المجري) وحمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي) ومحمد الحاج محمود (لوغانو السويسري) وإدريس الميزوني (أكسفورد يونايتد الإنجليزي).

خط الهجوم: ربيع الحُمري (الأولمبي الباجي) وحازم المستوري (الاتحاد المنستيري)، سيف الله لطيف (تفينتي) وعمر العيوني (بي كي هاكين) وهيثم العيوني (الأهلي الليبي) وبلال آيت مالك (الاتحاد المنستيري) وأنس الحاج (بارما الإيطالي) ومحمد ونبيل مقني.

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