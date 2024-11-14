موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - تصفيات كأس العالم، يحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على باراجواي، ضمن مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة فجر الجمعة على ملعب "ديفينسوريس ديل شاكو"، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

وتنطلق مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية في تمام الواحدة والنصف فجرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف فجرًا (02:30) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي



تذاع المباراة عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية، على قناة "SSC Sport HD1".

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط على كولومبيا التي تحتل الوصافة.

أما منتخب باراجواي يتواجد في المركز السادس بـ13 نقطة في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

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