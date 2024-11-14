بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 01:09 صباحاً - كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن كيفية اكتشاف موهبته بكرة القدم والذي جاءت بالصدفة.

وقال عاشور خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي: "ذهبت مع شقيقي محمد الذي كان يلعب بفريق غزل المحلة وكان عمري وقتها تسع سنوات وبالصدفة غاب لاعب عن الفريق وكانوا يحتاجون إلى لاعب لاستكمال الفريق فطلب مني المشاركة لاسيما أنني كنت أرتدي ملابس رياضية".

وتابع: "بالفعل شاركت بالمباراة وكان شقيقي مواليد 92 وأنا مواليد 99 ووقتها طلب مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة ضمي للفريق وطلب من كابتن وائل غنيم التعاقد معي".

وأضاف: "جاء كابتن وائل إلى منزلي في الثامنة والنصف صباحًا ووقعت للنادي وظللت فيه خمسة عشر عامًا ثم لعبت لحرس الحدود إعارة ثم الانتقال للزمالك واللعب بصفوفه أربع مواسم".

وقال:"حريص دائمًا على زيارة بلدي بالسنبلاوين لرؤية والدتي لكن والدي دائمًا معي بالقاهرة".

واختتم: “كنت بالجلابية امبارح في السنبلاوين وأنا بين أهلي وناسي وحبايبي”.

حبس إمام عاشور

وكشف محمد عثمان محامي إمام عاشور الثلاثاء موقف اللاعب بعد الحكم الذي صدر ضده بحبسه ست شهور غيابيًّا بقضية تعدي اللاعب على أحد أفراد الأمن بأحد مولات الشيخ زايد.

وقال عثمان: إن الحكم الذي صدر ضد اللاعب اليوم صدر غيابيًّا ولم يخطرنا أحد بموعد الجلسة ولم يحضر اللاعب ولذلك صدر الحكم بحبس اللاعب خاصة وأنه كان قد حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه في حكم أول درجة.

وأضاف عثمان أنه سيقدم اليوم معارضة استئنافية على الحكم وأن هذه المعارضة توقف الحكم ولا تجعل اللاعب معرضًا لأي إجراء قانوني من حبس أو غيره من الإجراءات القانونية الأخرى.

وقدمت النيابة استئنافًا على حكم البراءة، وقالت في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.



وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وتم تحديد جلسة لنظر استئناف النيابة، وقضت المحكمة بحبس إمام عاشور 6 أشهر في التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت ببراءة لاعب الكرة من التهمة المنسوبة إليه، وقالت في حيثيات حكمها إنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

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