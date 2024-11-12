كولر يطلب تقريرا عن مشاركة يحيي عطية الله المنتظرة مع منتخب المغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - الأهلي، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون مراقبة المغربي يحيي عطية الله مع منتخب بلاده في مباراتي الجابون وليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا المغرب ٢٠٢٥ حيث عاد المغربي لقائمة منتخب بلاده في المعسكر الأخير.

ويخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية في أول تجمع للفريق قبل عودة التدريبات حيث منح كولر الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد الفوز على زد في الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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