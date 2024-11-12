بعد خماسية المغرب، أزمات واجهت منتخب 2008 قبل بطولة شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - منتخب الناشئين، خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لـأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

وواجه أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب 2008, عدة أزمات هزت الكرة المصرية بعد أن كشفت الأشعة السينية عن عدم مطابقة 10 لاعبين من قوام الفريق مع اختبار الاسوره بالتالي تم استبعادهم قبل إرسال القائمة المشاركة في التصفيات.

وكشف مصدر بالجهاز الفني إن التقرير الذي جاء ليكشف المستور، أكد أن هؤلاء جاللاعبين تجاوزوا السن القانونية المحددة للمنتخب، حيث تبين أن أعمارهم الحقيقية تتعدى 17 عامًا وان إجراء الأشعة تم قبل أيام قليلة من البطولة مما أربك حسابات الجهاز الفني.

وأكد المصدر أن إدارة المنتخب أحالت القضية فورًا إلى اللجنة الطبية للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وشملت القائمة المستبعدة، اثنين من اللاعبين الأساسيين في صفوف المنتخب، الذين طالما اعتمد عليهم الجهاز الفني في المباريات المهمة، بالإضافة إلى ثمانية لاعبين آخرين من الاحتياط.

وأجرى عمرو طه، طبيب منتخب 2008، اختبارًا يسمى "الإسورة" الذي يقيس مدى التئام عظام الكف، مشيرًا إلى أن النتيجة الطبيعية يجب أن تكون أقل من 50%، بينما إذا زادت النسبة عن ذلك، فهذا يشير إلى تلاعب في العمر.

وتفاجأ طبيب المنتخب بأن عشرة لاعبين تتجاوز نسبهم 80%، مما يعتبر دليلًا على تزوير أعمارهم.

كما جاءت نتيجة الأشعة الخاصة باللاعبين العشرة في أحد المعامل المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إيجابية بثبوت قيامهم بتزوير سنهم الحقيقي.

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أحمد الكأس باستبعاد اللاعبين من قائمة المنتخب في مباراة روسيا الودية التي أقيمت الشهر الماضي.

وعلى الفور تحركت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل من أجل التأكد من نتيجة التحاليل في المعمل المعتمد من الكاف عن طريق إجراء كشف (الإسورة) في معمل آخر يكون معتمدًا من الاتحاد الأفريقي.. وبناء على تلك النتيجة تم استبعاد اللاعبين من لقاء روسيا.

ويأتي هذا الاكتشاف الخطير قبل أقل من شهر واحد من مشاركة الفريق في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية، حيث ستقام التصفيات يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري.

أزمة الوديات في معسكر منتخب 2008

وعانى منتخب مصر مواليد 2008 من عدم خوض مباريات ودية مع منتخبات قوية باستثناء مباراة أمام روسيا وخسرنا بثلاثية وأمام الكويت وانتهت بالتعادل 1-1.

واختتم الوديات أمام زد أحد فرق الدوري المصري.

المباريات لن تأهل اللاعبين بشكل كبير للتصفيات الأفريقية خاصه وان منتخب 2008 كان عليه أن يخوض أكثر من 5 مباريات ودية على الأقل مع منتخبات كبرى بناء على تصريح من مصدر بالجهاز الفني، ليكتفي جهاز المنتخب من خوض مباريات ودية مع فرق بالدوري والتي لن تكون إعدادًا كافيًا الفراعنة الشباب في ظل المنتخبات القوية التي سنواجهها في التصفيات.

اهداف مباراة المغرب ومصر

اللاعب إسماعيل رقم 20 في الدقيقة 35 من تسديدة قوية بيسراه سكنت على يسار حارس المنتخب المصري، وهدف ثان في الدقيقة 67 عن طريق أحمد، والهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق عبدالله الوزان، أما الهدف الرابع فسجله زياد باها في الدقيقة 77 وأختتم أسود الأطلسي بالهدف الخامس في الدقيقة 90+2

وسجل بلال عطية هدف مصر الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر يوم الخميس المقبل في لقاء الجولة الثانية، وهو اللقاء الذي لا يقبل القسمة على إتنين

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، أعلن تشكيلة الفراعنة الصغار لمواجهة المغرب، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من:

عمرو عبد العزيز - حمزة الدجوي - أدهم فريد - باسل مدحت - بلال عطية - أدم محمد - محمد أبو ليلة - محمد إبراهيم - عبد العزيز لزغبي - إبراهيم زهير - محمد أنس.

تشكيل منتخب مصر، كلمتك

ويبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التي تقام على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بمواجهة نظيره المغربي، ويتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في التصفيات.

مران منتخب الناشئين إستعدادا لمواجهة المغرب، كلمتك

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر بعد لقاء المغرب، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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