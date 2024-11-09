محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:26 مساءً - تسبب القرار الذي اتخذه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن نظام التجديد للاعبين في حالة من الصدمة لدى اللاعبين، خاصة من تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

محمد رمضان قرر إلغاء فكرة تصنيف اللاعبين إلى فئات عند التجديد لهم، رافضا فكرة التعامل معهم وفق نظام الفئات وتصنيف لاعبين فئة أولى وآخرين فئة ثانية، وقرر التعامل مع اللاعبين حسب مستواهم عند التجديد، وأن يتم تقييم اللاعب ماليا طبقا لمستواه وقت التجديد وحاجة الفريق له.

وجاء قرار رمضان صادم لنجوم الفريق المصنفين كفئة أولى والتي تصل مرتباتهم لـ ١٥ مليون جنيه في الموسم.

ورفض رمضان فكرة تعديل قراره وأعلن تمسكه به مؤكدا أن الفيصل بينه وبين جميع اللاعبين هو المستوى الذي يقدمونه في الملعب وحاجة الجهاز الفني لهم.

ويسعي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاختيار مدير تعاقدات جديد للنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة من أجل التحرك مبكرا لحسم بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الشتاء القادم في يناير حيث قدم أمير توفيق اعتذارًا عن عدم الاستمرار في منصب مدير التعاقدات مكتفيًا بدوره في شركة الكرة كمدير تنفيذي لها.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري حيث ينفذ اللاعب الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في أسفل عضلات البطن.

كما يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لاشعة جديدة نهاية الأسبوع الحالي من أجل الوقوف على تطورات إصابته في العضلة الضامة تلك التي تعرض لها في مباراة زد امس الأول وذلك من أجل تحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ووضع مارسيل كولر بالتنسيق مع أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة السلبية من أجل تجهيز الجميع لحين العودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.