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موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على إنبي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على إنبي - أخبار كلمتك

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على إنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - يستعد فريق بيراميدز  بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمواجهته المقبلة أمام البنك الاهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره البنك الاهلي في الخامسة مساءً الجمعة القادم الموافق 22 نوفمبر الجاري بالجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

مباراة بيراميدز وانبي

وحقق بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 2ـ1  في اللقاء الذي جرى بين الفريقين أمس على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة 3 و35، فيما سجل علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. 

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اُختير لاعب نادي بيراميدز أحمد عاطف قطة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفي بيراميدز في اللقاء ليمنح الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

 

 

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ترتيب بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز 

وبتلك النتيجة يتواجد فريق بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد إنبي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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