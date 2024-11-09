الرياضة - 08:50 - الدنيس بـ 90 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - أسعار السمك والجمبري اليوم.. تبانيت أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية، داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر الأسماك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الأسماك والجمبري اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك البلطي اليوم

- سعر السمك البلطي الكبير اليوم، يتراوح ما بين 79 و81 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 76 و78 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فتراوح سعره اليوم ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 180 و300 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 70 و170 جنيها.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 150 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 90 و230 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 180 إلى 240 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 و60 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- حقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

- سجل سعر الجمبري الجامبو، ليتراوح بين 520 و650 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر الجمبري كبير الحجم، يبلغ ما بين 470 و500 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 320 و450 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.