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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:20 مساءً -  أعلن فريقا  بايرن ميونخ وبنفيكا تشكيل فريقهما للمباراة المقرر ان تجمع بينهم  مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام بنفيكا 


ويخوض بايرن ميونخ الألماني المباراة بالتشكيل التالي:

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تشكيل بنفيكا أمام بايرن ميونخ 

وجاء تشكيل فريق بنفيكا البرتغالي أمام بايرن ميونخ كالتالي: 

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موعد مباراة بايرن ضد بنفيكا

 ومن المقرر ان يستقبل ملعب “اليانزا” لقاء البايرن وبنفيكا اليوم  في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة  بايرن ضد بنفيكا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة  وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا 

وتعد شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال، وسيتم إذاعة لقاء البايرن ضد بنفيكا علي شاشة قناة “bein sports HD 4”.

واستقرت شبكة قنوات bein sports تعيين المعلق الرياضي “جواد بده”، علي لقاء البايرن ضد بنفيكا في دوري ابطال اوروبا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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