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جريشة عن قرار إبراهيم نور الدين: ما لوش سلطة ولما أتكلم ما يكونش أقل من رئيس الحكام أو علام نفسه - أخبار كلمتك

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جريشة عن قرار إبراهيم نور الدين: ما لوش سلطة ولما أتكلم ما يكونش أقل من رئيس الحكام أو علام نفسه - أخبار كلمتك

جريشة عن قرار إبراهيم نور الدين: ما لوش سلطة ولما أتكلم ما يكونش أقل من رئيس الحكام أو علام نفسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:36 صباحاً - رد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، على قرار تحويله للتحقيق من قبل إبراهيم نور الدين مسؤول التطوير في لجنة الحكام باتحاد الكرة.

وأعلن إبراهيم نور الدين في وقت سابق أنه أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة باستدعاء جهاد جريشة إلى التحقيق بعد تصريحه بأن لجنة الحكام الحالية “محتاجة تيجي على المحارة”.

 وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية: "لم أخضع للتحقيق في اتحاد الكرة ولن أخضع له، لأن إبراهيم نور الدين ولا حتى لجنة الحكام يملكان أي سلطة لاستدعائي للتحقيق".

جهاد جريشة عندما يتحدث يكون مع رئيس لجنة الحكام

وأضاف: "جهاد جريشة لا يخضع لسلطة المدير الفني للجنة الحكام، وعندما أتحدث مع أحد داخل اتحاد الكرة، فلن يكون مع أقل من رئيس رئيس لجنة الحكام أو رئيس اتحاد الكرة نفسه، وأعتبر ما صدر عن إبراهيم نور الدين بشأن إحالتي للتحقيق لا يعدو كونه تسرعًا من أخ أصغر، وأعذره في التصريحات المتسرعة ومع الوقت سيهدأ".

إبراهيم نور الدين، كلمتك

تسريب مكالمة محمد عادل ومحمد سلامة “كارثة”

وتحدث جهاد جريشة عن تسريب مكالمة محمد عادل مع زميله حكم الفار محمد سلام، واصفًا ما حدث بالكارثة وعدم الأمانة ولا بد أن يحاسب من فعل ذلك وليس فقط ذلك بل يتم شطبه لأنه رجل غير أمين".

وأكمل: "نحن نحتاج إلي تغيير شامل، مثلما قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أننا لا نريد الوجوه القديمة مرة أخرى، لأننا في نفس الدائرة منذ 2020، مشاكل غير طبيعية في التحكيم ومن سيئ إلى أسوأ بداية من عصام عبد الفتاح وكلاتنبيرج وبيريرا واللجنة الحالية، كله من سيء لأسوأ".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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