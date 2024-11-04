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لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل - أخبار كلمتك

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لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل - أخبار كلمتك

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - كشف مصدر داخل  لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة، مع الحكم محمد عادل،  لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين أكد خلال الجلسة على خطأ محمد عادل بضربة الجزاء لصالح نادي الزمالك، وأن المحادثة الصوتية بين الحكم ومحمد سلامة حكم الفار تؤكد أن الأخير أرسل لعادل لمتابعة قراره عن طريق تقنية الفيديو وقول الحكم “يخريب…. اللعبة صعبة”.

ليرد محمد عادل على ابراهيم نور الدين:" لو فيه تسجيل صوتي بيني وبين ميدو يؤكد ذلك طلعه أو ابعته للنيابة للكشف عن مصدر الصوت نفسه وأنا لم اتحدث بهذا الأسلوب أو نص الحوار الذي تردد في وسائل الإعلام.

وتابع المصدر: بأن ابراهيم نور الدين أنهى الجلسة بعد الاستماع لمحمد عادل وتأكيد الأخير على اعلان المحادثة الصوتية للاعلام إذا صدر منه اي محادثة بهذا اللفظ وان الحديث مع محمد سلامة كان  نصا:" الكرة ضربت في الأرض وخبطت في ايده" فقط.

وشدد عادل خلال الجلسة بأنه لم يصدر منه أي حديث آخر ومن يمتلك تسجيلا صوتيا يعرضه على الإعلام نافيا ما تردد حول قوله “يخريب…”.

يذكر أن محمد سلامة لم يحضر جلسة الاستماع اليوم باتحاد الكرة.

فيما أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلًا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة. 

 

وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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