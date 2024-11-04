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بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري - أخبار كلمتك

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بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري - أخبار كلمتك

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:42 مساءً -  يعود مساء اليوم الاثنين فريق بيراميدز لاستئناف تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نظيره إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت.


ويعود بيراميدز للتدريبات بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الأحد. 

 

موعد مباراة بيراميدز وانبي في الدوري المصري

 ويستضيف فريق إنبي نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الجمعة القادم على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

بيراميدز يفوز على نادي سمنود بثمانية أهداف 

 وحقق فريق  بيراميدز الفوز على ضيفه نادي سمنود بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين السبت على ستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.

 

مباراة بيراميدز وبتروجت 

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق  من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

تقدم لفريق بتروجت اللاعب جبريل شكودي في الدقيقة 3، ثم تعادل لبيراميدز ماييلي في الدقيقة 6.

وتم إلغاء هدف لفريق بتروجت بداعي التسلل في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 57، أنقذ الفار نادي بيراميدز للمرة الثانية بإلغاء هدف ثانٍ لصالح بتروجت عن طريق حامد حمدان بعد خطأ من أوباما ولكن الفار يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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