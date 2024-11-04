الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعثة المنتخب الأردني تكرم علاء نبيل أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعثة المنتخب الأردني تكرم علاء نبيل أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة المنتخب الأردني تكرم علاء نبيل أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:52 صباحاً - كرمت رئيس بعثة المنتخب الأردني للكرة النسائية، الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة،  أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة.

ويستعد منتخب الأردن للناشئات تحت 17 سنة لمواجهة منتخب مصر وديا يوم 6 و9 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

843d1dae91.jpg
e116f03b13.jpg
5190f22c36.jpg
76b4bdb635.jpg


وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على زيارة معسكر منتخب مصر النسائي للناشئات استعدادا  لمباراتي الأردن الوديتين.


جدير بالذكر أن الكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر له تجارب ناجحة مع الكرة الأردنية في السنوات الماضية.

ويحمل علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة  سجلا حافلا بالتجارب التدريبية سواء مع المنتخبات الوطنية أو حتى مع الأندية المصرية والعربية، إلى جانب تجربته مع الراحل محمود الجوهري مع منتخب الأردن.

 

وعمل علاء نبيل، البالغ من العمر 62 عامًا، عمل مديرًا فنيًا لأندية المقاولون العرب والسالمية السعودي والفيصلي الأردني، والنصر السعودي، كما عمل مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين والمنتخب الأوليمبي الأردني.

مسيرة علاء نبيل التدريبية 


بدأ علاء نبيل مسيرته مع المنتخبات في عام 1994 مدربا مساعدا مع الكابتن محسن صالح وحتى 2002.

عمل علاء نبيل أيضا مدربا مساعدا مع الكابتن محمود الجوهري وفتحي مبروك، وساهم في حصول الفراعنة على بطولة كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو عام 1998.

كما عمل علاء نبيل مدرب عام مع الراحل محمود الجوهري في منتخب الأردن

كما نجح خلال توليه منصب مدير قطاع الناشئين بنادي زد، في تقديم الفرق السنية المختلفة أداءً مميزًا خاصة في الدورات الودية الخارجية والحصول على بطولات دوري الجمهورية ووضع زد في مصاف الأندية الكبيرة وذلك قبل توليه منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق