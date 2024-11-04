بعثة المنتخب الأردني تكرم علاء نبيل أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:52 صباحاً - كرمت رئيس بعثة المنتخب الأردني للكرة النسائية، الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة.

ويستعد منتخب الأردن للناشئات تحت 17 سنة لمواجهة منتخب مصر وديا يوم 6 و9 نوفمبر الجاري بالقاهرة.



وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على زيارة معسكر منتخب مصر النسائي للناشئات استعدادا لمباراتي الأردن الوديتين.



جدير بالذكر أن الكابتن علاء نبيل نجم منتخب مصر له تجارب ناجحة مع الكرة الأردنية في السنوات الماضية.

ويحمل علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة سجلا حافلا بالتجارب التدريبية سواء مع المنتخبات الوطنية أو حتى مع الأندية المصرية والعربية، إلى جانب تجربته مع الراحل محمود الجوهري مع منتخب الأردن.

وعمل علاء نبيل، البالغ من العمر 62 عامًا، عمل مديرًا فنيًا لأندية المقاولون العرب والسالمية السعودي والفيصلي الأردني، والنصر السعودي، كما عمل مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين والمنتخب الأوليمبي الأردني.

مسيرة علاء نبيل التدريبية



بدأ علاء نبيل مسيرته مع المنتخبات في عام 1994 مدربا مساعدا مع الكابتن محسن صالح وحتى 2002.

عمل علاء نبيل أيضا مدربا مساعدا مع الكابتن محمود الجوهري وفتحي مبروك، وساهم في حصول الفراعنة على بطولة كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو عام 1998.

كما عمل علاء نبيل مدرب عام مع الراحل محمود الجوهري في منتخب الأردن

كما نجح خلال توليه منصب مدير قطاع الناشئين بنادي زد، في تقديم الفرق السنية المختلفة أداءً مميزًا خاصة في الدورات الودية الخارجية والحصول على بطولات دوري الجمهورية ووضع زد في مصاف الأندية الكبيرة وذلك قبل توليه منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

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