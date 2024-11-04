قائد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل حديثه مع مدربه المقال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:52 صباحاً - اعترف برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بتحمله جزءا من المسئولية بشأن إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.



وحقق اليونايتد أسوأ انطلاقة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أعقبت إنهاء الموسم الماضي ثامنا، وهو أسوأ مركز للفريق على الإطلاق.

وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب مباراة يونايتد ضد تشيلسي (1-1)، قال الدولي البرتغالي: "ليس جيدا بالنسبة للجميع في النادي، عندما يأتي مدرب جديد".



وأضاف: "يجب أن تلوم نفسك قليلا، لأن الفريق هو الذي لا يبلي بلاء حسنا، وأسهل شيء هو التخلص من المدرب بدلا من تسريح 15 لاعبا".

واختتم: "تحدثت مع المدرب (تين هاج) واعتذرت له، فنحن لم نسجل الأهداف، ولهذا أشعر بالمسئولية، خاصة أنني اعتدت إحراز الكثير من الأهداف، لكني أبذل كل ما لدي دائما، وهو يدرك ذلك".



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